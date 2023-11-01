Manisa'da Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında kasım ayına girilmesine rağmen devam eden hasat çalışmaları, ağustos ayında başlayan üzüm hasadını aratmıyor. TARİŞ'in üzüm alım fiyatları ve sumalık üzüm fiyatları ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında kasım ayına girilmesine rağmen devam eden hasat çalışmaları, ağustos ayında başlayan üzüm hasadını aratmıyor. Yaşanan doğal olaylar ve mildiyö hastalığından dolayı bu sene rekoltenin düşük olmasına rağmen, TARİŞ'in üzüm alım fiyatları ve sumalık üzüm fiyatları ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Kasım ayının ilk günlerinde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında adeta açık hava deposu gibi korunan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin hasadına devam ediliyor. Üzüm kesimlerinin hızlı bir şekilde ilk günkü gibi devam ettiği bölgede çalışmalar sabah 07.00'de başlayıp 15.00'e kadar devam ediyor. Bir yandan üzüm kesimleri yapılırken diğer yandan da daha sonra kesilecek olan üzümlerin bakım çalışmaları yapılıyor.

"TARİŞ'in fiyatlarından ve sumalık üzüm fiyatlarından memnunuz"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yaş üzüm kesimlerinin kasım ayı sonu, aralık ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini belirterek, "Bu yıl mildiyö hastalığı nedeniyle bağlarımızın büyük bölümde üzümlerimiz zarar gördü. Rekolteyi etkiledi. TARİŞ kuru üzüm fiyatlarının açıkladı ve fiyatlardan memnunuz. Ayrıca sumalık üzümlerin de fiyatları şu an 14 TL civarında. TMO fiyat açıklaması yapmadığı için üretici bu sene ürün veremedi. Kasım ayında örtü altındaki kaliteli sultaniye üzümlerin fiyatı 20-30 TL arasında satılıyor. Yaş çekirdeksiz Sultaniye üzümler, ihracatçı firmalar aracılığı ile başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor." diyerek ilçe genelinde 113 bin dekarlık alanda da bağcılık yapıldığını sözlerine ekledi. - MANİSA