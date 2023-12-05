Manisa'da üzüm bağında traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzüm bağında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzüm bağında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yenipazar Mahallesi'nde gündüz traktörle evinden ayrılan çiftçi Mustafa Akcan'dan (63) gece yarısına kadar haber alamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Akcan, ikametine 3 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında devrilen traktörünün altında yaralı halde bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastanenin acil servisine kaldırılan Akcan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.