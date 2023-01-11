Manisa'da üzerinde uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üst aramasında uyuşturucu yakalanan kişi cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üst aramasında uyuşturucu yakalanan kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde D.S'yi (40) durdurdu.
Üst aramasında 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen D.S. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel