Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı, cezaevine gönderildi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hafsa Sultan Mahallesi'nde iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 95 sentetik ecza hap, 40 gram esrar ele geçirdi.??????? Gözaltına alınan S.A. (30) ve M.A (28) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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