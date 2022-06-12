Manisa'da üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'da üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Mimar Sinan Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda şüpheli bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

T.G'nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, 8 mermi ile polis telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.G. işlemlerinin yapılması için Emniyet'e götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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