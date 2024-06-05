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Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları şüpheli F.Ö'nün (27) uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Salihli Manisa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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