Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan operasyon sonucunda 590 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan A.R. (25) tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus timleri Alaybey Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst ve ev aramasında 590 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan A.R. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
