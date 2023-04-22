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Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Akhisar Gölmarmara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve otomobildeki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 kilo 480 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, çiçek saksılarına ekili Hint keneviri, 1 hassas terazi geçirildi.

Gözaltına alınan C.M. ile K.S. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Jandarma Hisarcık Akhisar Manisa Güncel Haberler

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