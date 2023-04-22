Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Akhisar Gölmarmara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde ve otomobildeki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 kilo 480 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, çiçek saksılarına ekili Hint keneviri, 1 hassas terazi geçirildi.
Gözaltına alınan C.M. ile K.S. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel