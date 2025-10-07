Haberler

Manisa'da Uyuşturucu ve Tarihi Eşya Operasyonu: 2 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu ve Tarihi Eşya Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 4 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 4 farklı adreste düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Hacıköseli Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ayrı adreste ekiplerin aramalarında 500 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız 4 av tüfeği, tabanca, 324 tarihi obje, 4 el dedektörü ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler, M.K. (33) ve E.O. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Ateşkesin hemen ardından! Trump'ın sağ kolu soluğu komşuda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde! Dudak dudağa pozları viral oldu

Model sevgilisiyle tatilde! Dudak dudağa pozları viral oldu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.