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Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Gözaltı
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Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 2 şarjör, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 133 kurusıkı tabanca fişeği, 8 bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hapı, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Ekipler, 44 zanlıyı gözaltına aldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlarla 44 şüpheliye yönelik adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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