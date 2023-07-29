Manisa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında birçok silah ve uyuşturucu madde bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

T.K.'nin ikametgahında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda 2 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 49 adet 9 mm çapında fişek, 20 adet sentetik ecza, 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA