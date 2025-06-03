Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 512 Gözaltı, 61 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 512 Gözaltı, 61 Tutuklama
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Manisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 512 şüpheli yakalanırken, 61 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Manisa'da mayıs ayında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 512 şüpheliden 61'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 369 narkotik olayına müdahale edildi.

Yapılan aramalarda 18 bin 225 sentetik ecza, 2 bin 183 uyuşturucu hap, 11 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 850 gram skunk, 548 gram esrar, 423 gram sentetik kannabinoid, 2 gram kokain ve 236 kök Hint keneviri bulundu.

Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 163 fişek, 7 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 133 bin 95 lira ele geçirildi.

Yakalanan 449 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonlarında ise 7 bin 160 kaçak sigara, 571 bin 608 makaron, 4 ton 210 kilogram kaçak tütün, 3 bin litre kaçak akaryakıt, 697 litre kaçak alkol ve etil alkol, 770 elektronik sigara ve likiti, 30 cep telefonu, 20 tarihi eser, 18 ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, 178 mermi ile kurusıkı tabanca mermisi ve 130 muhtelif silah parçası, 7 çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 63 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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