Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce gerçekleştirilen baskında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle F.E, gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.