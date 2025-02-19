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Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan M.D., ele geçirilen uyuşturucu haplar ve silahlarla birlikte tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda polis, takibe aldığı M.D'yi (34) Şeyh Sinan Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlının üst ve otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bıçak ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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