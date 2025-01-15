Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla adliyede! Ayşe Barım soruşturmasında ifade veriyor

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 yaşındaki O.A., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda 81 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir iş yeri ile iki araçta yapılan aramalarda 81 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı, alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. (24) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
img

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
img

Ayşe Barım'ın talebi reddedildi!
img

Didem Soydan'dan kumsalda sere serpe pozlar!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Yeni Yol'dan Meclis'te ilk grup toplantısı

İlk grup toplantısında iktidara dikkat çeken çağrı
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.