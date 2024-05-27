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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

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Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda, 452 gram esrar, 367 sentetik ecza, 192 ectasy, 8 gram metamfetamin, 70 gram skunk, 14 kök kenevir ve 13 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bıçak, bir muşta, 11 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 lira ele geçirildi.

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 452 gram esrar, 367 sentetik ecza, 192 ectasy, 8 gram metamfetamin, 70 gram skunk, 14 kök kenevir ve 13 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bıçak, bir muşta, 11 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 33 zanlı gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltındaki diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kenevir Manisa Politika Güncel Haberler

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