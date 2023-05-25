Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Manisa'da Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 40 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Köprübaşı ve Sarıgöl ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 226 sentetik ecza, 354 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 694 kök kenevir, 305 kök haşhaş, 710 gram kenevir tohumu, 87 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 litre sahte içki, 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilo 510 gram tütün, 7 tabanca, tüfek, silahlara ait 52 fişek, hassas terazi ile bıçak ele geçirildi.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.