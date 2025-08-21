Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 30 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 30 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Manisa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 bin 408 adet sentetik hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

MANİSA'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 bin 408 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bir adreste çok sayıda sentetik hap olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Ekiplerin, İ.Ö. (22) ve M.C.G. (21) isimli şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda 30 bin 408 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
