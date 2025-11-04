Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucularla birlikte 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet birimleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri bir süre takip ettikleri V.S'nin (26) üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramalarda 29 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda ise M.Ç (20) ve E.A (31) adlı zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve aracındaki aramalarda ise 28 sentetik hap ile 5 bin 808 içimlik bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen V.S, M.Ç. ve E.A, tutuklandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
