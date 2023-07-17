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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'da son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 10-17 Temmuz'da uyuşturucuyla mücadelede kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 61 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 2 uyuşturucu hap, 393 sentetik hap, 224 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 117 gram eroin maddesi, 150 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler

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