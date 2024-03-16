Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13-15 Mart arasında, Manisa, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1036 sentetik ecza, 204,83 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.