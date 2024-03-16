Üye Girişi
Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Güncelleme:

Manisa'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 11 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1036 sentetik ecza, 204,83 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13-15 Mart arasında, Manisa, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1036 sentetik ecza, 204,83 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Manisa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli? Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli? Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli? Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli? Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli? Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli? Şaban Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Antakya Belediye Başkan adayı Şaban Doğru kaç yaşında, nereli? Rasim Öztürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Altınözü Belediye Başkan adayı Rasim Öztürk kaç yaşında, nereli? Mehmet Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Kaya kaç yaşında, nereli? Kamil Yavuzer kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şehitkamil Belediye Başkan adayı Kamil Yavuzer kaç yaşında, nereli? Mehmet Ös kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet Ös kaç yaşında, nereli? Bekir Öztekin kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Oğuzeli Belediye Başkan adayı Bekir Öztekin kaç yaşında, nereli? Hasan Dilek kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nurdağı Belediye Başkan adayı Hasan Dilek kaç yaşında, nereli? Mustafa Doktoroğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nizip Belediye Başkan adayı Mustafa Doktoroğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Kılıçparlar kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Karkamış Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıçparlar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title