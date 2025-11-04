Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
Alaşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 26 yaşındaki M.T. gözaltına alınarak tutuklandı. Evinde yapılan aramada 81 sentetik ecza hapı ve 36,41 gram esrar ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.T'nin (26) Beşeylül Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 81 sentetik ecza hapı ve 36,41 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel