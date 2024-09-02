Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yaptığı belirlenen N.E'yi evinde yakaladı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu yaptığı belirlenen N.E'yi Barış Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.