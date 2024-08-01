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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 637 gram esrar, 23 kök kenevir bitkisi ve çeşitli uyuşturucu malzemeler bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Yelilova Mahallesi'nde yaşayan O.K'nin (52) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentisinde yapılan aramada 637 gram esrar, 23 kök kenevir bitkisi, bir miktar uyuşturucu ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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