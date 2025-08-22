Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen iki ikamete baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 30 bin 400 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler İ.Ö. (22) ve M.C.G. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.