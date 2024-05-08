Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan operasyonda üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Yunus timlerinin Mutlu Mahallesi'nde durdukları şüphelilerin üzerinde 22 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Yunus timlerinin Mutlu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları 2 şüphelinin üzerinde 22 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan V.B. ve A.B, emniyete götürüldü.