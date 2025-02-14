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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, uyuşturucu haplar, ruhsatsız silahlar ve tüfekler ele geçirildi. 21 adrese baskın yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kırsal Sart, Mersindere, Çaypınar, Gökköy, Çamurhamamı, Çelikli ve Caferbey mahallelerindeki 21 adrese baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 40 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2'si kurusıkı toplam 4 tabanca ve 5 av tüfeği, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 55 av tüfeği fişeği, 690 tabanca mermisi bulundu.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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