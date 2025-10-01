Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Adala Mahallesi'nde bir eve baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 98 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. (28) işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.