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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda üzerlerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesinde şüphelendikleri A.S. (18) ve A.A'yı (27) durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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