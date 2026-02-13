Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Manisa'da narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 50 bin lira değerinde uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel