Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 yaşındaki S.K. yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında şüphelinin evinde 33,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle S.K'nin (24) Akkeçili Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Ekipleri görünce kaçmaya çalışan S.K, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde 33,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
4 Türk askerin naaşı 75 yıl sonra yetkililere teslim edildi

4 askerimizin naaşı 75 yıl sonra teslim edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam

Bomba iddia: Önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.