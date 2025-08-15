Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 yaşındaki S.K. yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında şüphelinin evinde 33,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle S.K'nin (24) Akkeçili Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Ekipleri görünce kaçmaya çalışan S.K, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 33,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel