Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 gram sentetik uyuşturucu, 0,51 gram kokain ve 2 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, 0,51 gram kokain, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
img

Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
img

Ünlü yorumcunun eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi
img

Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası
"Rusya ölen askerlerin yüzünü yaktırıyor"
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Damat adayının hali yürek dağladı
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok
Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu

Son Dakika Haberleri

A101 19 ARALIK 2024 KATALOĞU! 19 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı? 18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.