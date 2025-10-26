Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.Y. isimli şahıs, yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, bonzai, sentetik ecza, metamfetamin ve nakit para ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İ.Y. (30) tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sokakta uyuşturucu kullandığı tespit edilen bir kişide ele geçirilen maddeyle ilgili yaptıkları araştırmada, uyuşturucu maddenin İ.Y.'den temin edildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 36 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai (sentetik kannabinoid), 21 adet sentetik ecza, bir miktar metamfetamin ve 9 bin 640 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler ve paraya el konulurken, İ.Y. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
