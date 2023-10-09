Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 80 gram sentetik uyuşturucu ve 191 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Turgutlu ve Akhisar ilçe narkotik büro amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 191 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.