Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Salihli'de jandarma tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ve metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı, Sart ve Çayköy mahallerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 5 şüpheliyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

