Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Salihli'de jandarma tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ve metamfetamin ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı, Sart ve Çayköy mahallerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 5 şüpheliyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.