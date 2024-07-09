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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Operasyonlar 2 ilçe ve 4 ilde gerçekleştirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geçen şubat ayında bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen operasyonun ardından genişletilen çalışmalar kapsamında 2 ilçe ve 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen şubat ayında Derbent Mahallesi'nde bulunan eski bir tavuk çiftliğine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 uyuşturucu hap imal etmeye yarayan makine, 358 bin 858 sentetik ecza hap, kapsüllendiğinde 992 bin sentetik ecza hap imal edilebilecek 397 kg toz halinde uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 107 plaster şeridi ve 36 koli olmak üzere toplamda 3 milyon 818 bin sentetik ecza hap boş kapsülü ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

OPERASYONLAR 4 İLDE VE 2 İLÇEDE 4 AY SÜRDÜ

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütlü şekilde uyuşturucu madde imali ve ticareti yapma suçlarından devam eden soruşturma dosyası kapsamında, suç organizasyonu içerisinde irtibatı ve iltisakı bulunduğu belirlenen Turgutlu merkezli Salihli ilçesi, İstanbul, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde 51 şüpheli daha tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 75 bin uyuşturucu hap, 200 kg uyuşturucu hammaddesi, hassas terazi, 1 ruhsatsız silah, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan gözaltına alınan 55 şüpheli Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'u tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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