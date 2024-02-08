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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda, üstlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde sentetik uyuşturucu, esrar, sahte para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üstlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.Ü.(37), S.T.(39), K.Ö.(34) ve İ.E.'yi (40) durdurup arama yaptı.

Şüphelilerin üstlerinde 2 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, 3 bin 500 lira sahte para ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Salihli Manisa Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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