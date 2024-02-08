Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda, üstlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde sentetik uyuşturucu, esrar, sahte para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üstlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.Ü.(37), S.T.(39), K.Ö.(34) ve İ.E.'yi (40) durdurup arama yaptı.
Şüphelilerin üstlerinde 2 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, 3 bin 500 lira sahte para ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.