Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 191 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 yaşındaki S.D. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 4 bin 191 sentetik hap bulundu ve S.D. tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli S.D. (49), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında ilçede çalışma başlattı. Ekipler Barış Mahallesi'ndeki adrese dün operasyon düzenledi. S.D.'nin evinde yapılan aramada 4 bin 191 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
