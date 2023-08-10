Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 386 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim yapan şahıslara ait 386 kök kenevir, 473 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği ve 400 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 386 kök kenevir, 473 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği ve 400 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Bu çerçevede 1 şahıs ise gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. İlçeye bağlı kırsal bir mahallede ikamet ettiği tespit edilen H.P. isimli şahsın ikamet ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 386 kök kenevir, 473 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği ve 400 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, H.P. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri başlatılan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından hakim çarşısına çıkarılacak. - MANİSA