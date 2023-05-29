Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Manisa'nın Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde emniyet güçleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları dahilinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde emniyet güçleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları dahilinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 27 Mayıs tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 2 parça halinde 9,07 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili İ.E. (31) isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde yapılan aramada; satışa hazır halde 38 parça toplamda 29,93 gr esrar maddesi, 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili B.İ. (20) isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 27 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde ve şahsın bulunduğu alanda yapılan aramada, satışa hazır halde 15 parça halinde toplamda 12,63 gr sentetik kannabinoid maddesi, ele geçirildi. Konuyla ilgili M.S. (24) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA