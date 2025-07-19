Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 903 kök kenevir bitkisi ve 8 kilo 820 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A. ve M.A'nın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen baskında, 2 bin 903 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 820 gram kubar esrar maddesi bulundu.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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