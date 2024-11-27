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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 224 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri 3 şüpheliyi Muradiye Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde 224 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişekler bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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