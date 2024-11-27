Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 224 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri 3 şüpheliyi Muradiye Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde 224 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişekler bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.