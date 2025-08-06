Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Turgutlu ve Soma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 bin 94 sentetik hap ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ve Soma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 bin 94 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Turgutlu ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edip, satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ.A. (41), B.V. (23), A.Y. (21), F.D. (17), Z.G. (24), B.B.K. (19), A.K. (25), R.A. (17) ve C.Ö. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve otomobillerindeki aramalarda 29 bin 94 sentetik hap, 1 tabanca ve 7 adet 7.65 mm çapında mermi ile birlikte uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 70 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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