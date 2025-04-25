Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Durasıllı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 61 uyuşturucu hap ile 2 telefon ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A.C. (42) ve A.Ö.Ü. (25) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.