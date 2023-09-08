Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan üst aramasında 75 gram metamfetamin ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sanayi Sitesinde şüphe üzerine Ö.G. (33) ve İ.A'yı (40) durdurdu.
Üst aramasında 75 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel