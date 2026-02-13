Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. İlgili ekipler, 28 bin 504 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Akhisar'da durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 28 bin 504 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda O.B, M.C.G, Ş.A, Ş.A, A.Y. ve T.Y.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve M.C.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.