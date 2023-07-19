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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sokak çalışmalarında durdurulan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.B. (30) ve M.A.Ç. (25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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