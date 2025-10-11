Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Alaşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte 2 kişi tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Sobran Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenledi. Aramalarda 13,7 gram metamfetamin, 4,2 gram kubar esrar, 28 sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ucu açılmış tabanca ile şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. (21), G.S. (24) ve T.A. (27), gözaltına alındı. T.A. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
