Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine dair malzemelerle birlikte 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda M.Ö. (29) ve Y.S.S. (35) gözaltına alındı.
Yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel