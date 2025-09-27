Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Motosikletli Yunus timleri, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 2 kişiyi durdurarak gözaltına aldı. Aramalarda toplam 280 sentetik hap ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus timleri, Sakarya Mahallesi'nde şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu.
Üst araması yapan ekipler, 280 sentetik sentetik hap ele geçirdi.
Şüpheliler A.D. (26) ve İ.A. (27) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel